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Зеленский объяснил позицию США по переговорам и территориальным требованиям РФ

Среда 28 мая 2025 10:15
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Зеленский объяснил позицию США по переговорам и территориальным требованиям РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (пресс-служба Офиса президента)
Автор: Владислава Ткаченко, Милан Лелич

Зеленский прокомментировал позицию США по переговорам с Россией. Он также рассказал об ультиматумах РФ относительно передачи четырех регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

Зеленский заявил, что пока нет сигналов о готовности Соединенных Штатов Америки выйти из переговорного процесса по Украине.

Он подчеркнул, что США сейчас продолжают выполнять важную роль в поддержке Украины - как в дипломатическом поле, так и через санкционное давление на Россию.

"Мы бы не хотели, чтобы Соединенные Штаты выходили из этого процесса. Пока Соединенные Штаты Америки проводят, во-первых, дипломатическую работу, во-вторых, санкционную работу", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, не имеет значения, что именно указано в подобных "ультиматумах", если речь идет не о формальностях, а о возможном пути к прекращению огня.

"Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила из тех территорий, где Украина находится", - заявил президент.

Он отметил, что Украина не рассматривает возможность выхода со своих территорий, и ожидает от партнеров дальнейшей поддержки в этом вопросе.

Возможен выход США из мирных переговоров

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон может отказаться от участия в мирных переговорах по Украине, если одна из сторон конфликта будет препятствовать миру.

Впрочем, также Трамп заявил, что увидел "энтузиазм с обеих сторон", и сделал новое заявление о шансах на мир в Украине.

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