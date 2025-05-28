Зеленский объяснил позицию США по переговорам и территориальным требованиям РФ

Зеленский прокомментировал позицию США по переговорам с Россией. Он также рассказал об ультиматумах РФ относительно передачи четырех регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

Зеленский заявил, что пока нет сигналов о готовности Соединенных Штатов Америки выйти из переговорного процесса по Украине.

Он подчеркнул, что США сейчас продолжают выполнять важную роль в поддержке Украины - как в дипломатическом поле, так и через санкционное давление на Россию.

"Мы бы не хотели, чтобы Соединенные Штаты выходили из этого процесса. Пока Соединенные Штаты Америки проводят, во-первых, дипломатическую работу, во-вторых, санкционную работу", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, не имеет значения, что именно указано в подобных "ультиматумах", если речь идет не о формальностях, а о возможном пути к прекращению огня.

"Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила из тех территорий, где Украина находится", - заявил президент.

Он отметил, что Украина не рассматривает возможность выхода со своих территорий, и ожидает от партнеров дальнейшей поддержки в этом вопросе.