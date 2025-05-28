Зеленський пояснив позицію США щодо переговорів та територіальних вимог РФ

Зеленський прокоментував позицію США щодо переговорів з Росією. Він також розповів про ультиматуми РФ щодо передачі чотирьох регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня.

Зеленський заявив, що наразі немає сигналів про готовність Сполучених Штатів Америки вийти з переговорного процесу щодо України.

Він наголосив, що США наразі продовжують виконувати важливу роль у підтримці України - як у дипломатичному полі, так і через санкційний тиск на Росію.

"Ми би не хотіли, щоб Сполучені Штати виходили з цього процесу. Поки що Сполучені Штати Америки проводять, по-перше, дипломатичну роботу, по-друге, санкційну роботу", - підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, не має значення, що саме зазначено в подібних "ультиматумах", якщо йдеться не про формальності, а про можливий шлях до припинення вогню.

"Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться", - заявив президент.

Він зазначив, що Україна не розглядає можливість виходу зі своїх територій, і очікує від партнерів подальшої підтримки в цьому питанні.