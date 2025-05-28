Зеленський пояснив позицію США щодо переговорів та територіальних вимог РФ
Зеленський прокоментував позицію США щодо переговорів з Росією. Він також розповів про ультиматуми РФ щодо передачі чотирьох регіонів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня.
Зеленський заявив, що наразі немає сигналів про готовність Сполучених Штатів Америки вийти з переговорного процесу щодо України.
Він наголосив, що США наразі продовжують виконувати важливу роль у підтримці України - як у дипломатичному полі, так і через санкційний тиск на Росію.
"Ми би не хотіли, щоб Сполучені Штати виходили з цього процесу. Поки що Сполучені Штати Америки проводять, по-перше, дипломатичну роботу, по-друге, санкційну роботу", - підкреслив Зеленський.
За словами глави держави, не має значення, що саме зазначено в подібних "ультиматумах", якщо йдеться не про формальності, а про можливий шлях до припинення вогню.
"Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться", - заявив президент.
Він зазначив, що Україна не розглядає можливість виходу зі своїх територій, і очікує від партнерів подальшої підтримки в цьому питанні.
Можливий вихід США з мирних перемовин
Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон може відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України, якщо одна зі сторін конфлікту перешкоджатиме миру.
Втім, також Трамп заявив, що побачив "ентузіазм з обох сторін", і зробив нову заяву про шанси на мир в Україні.
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