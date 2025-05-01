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Зеленский объяснил новые санкции, под которые попал Арестович и еще 6 украинцев

Киев, Четверг 01 мая 2025 18:55
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Зеленский объяснил новые санкции, под которые попал Арестович и еще 6 украинцев Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ввела несколько новых санкционных пакетов. Ограничения, в частности, направлены против пророссийских пропагандистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства напомнил, что в первый пакет санкций вошли 36 компаний и пять физлиц, которые обслуживают российское военное производство. Речь о поставщиках титана, металлургических предприятиях, компаниях, работающие в области энергетики, машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнеров.

"В общем, синхронизируем наше санкционное давление и санкции мира против России за войну", - добавил он.

Зеленский добавил, что второй пакет коснулся 106 субъектов, которые активно поддерживают оккупацию Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также занимаются поставками для российских солдат.

"Третий санкционный пакет - это девять человек, из них семь, к сожалению, имеют гражданство Украины (речь, в частности, об Алексее Арестовиче - ред.), которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне", - рассказал он.

По словам Зеленского, Украина работает над тем, чтобы партнеры ввели аналогичные ограничения для этих подсанкционных лиц.

Также он добавил, что поручил готовить следующие санкции.

Новые санкции Украины

Напомним, сегодня, 1 мая, президент Украины ввел в действие санкции против бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича и еще восьми физлиц.

Также глава государства утвердил ограничения против сына бывшего премьера Украины Николая Азарова - Алексея и главы "Росатома" Алексея Лихачева.

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