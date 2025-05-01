Зеленский объяснил новые санкции, под которые попал Арестович и еще 6 украинцев

Украина ввела несколько новых санкционных пакетов. Ограничения, в частности, направлены против пророссийских пропагандистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Глава государства напомнил, что в первый пакет санкций вошли 36 компаний и пять физлиц, которые обслуживают российское военное производство. Речь о поставщиках титана, металлургических предприятиях, компаниях, работающие в области энергетики, машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнеров.

"В общем, синхронизируем наше санкционное давление и санкции мира против России за войну", - добавил он.

Зеленский добавил, что второй пакет коснулся 106 субъектов, которые активно поддерживают оккупацию Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также занимаются поставками для российских солдат.

"Третий санкционный пакет - это девять человек, из них семь, к сожалению, имеют гражданство Украины (речь, в частности, об Алексее Арестовиче - ред.), которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне", - рассказал он.

По словам Зеленского, Украина работает над тем, чтобы партнеры ввели аналогичные ограничения для этих подсанкционных лиц.

Также он добавил, что поручил готовить следующие санкции.