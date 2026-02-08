Зеленский объяснил цель ударов по энергетике России

У президента спросили, достаточно ли у Украины ресурса, чтобы тратить его на атаки по энергетике врага, а не по военным целям. На это глава государства ответил следующее:

"Мы не должны выбирать, бьем по военной цели или по энергетике. Он продает эту энергетику. Он (глава Кремля Владимир Путин - ред.) продает нефть. Так это энергетика или это военная цель? Честно - то же самое. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие. Этим оружием убивает украинцев", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что у украинцев в этом случае есть два пути - строить собственное оружие, а также наносить удары по оружию РФ или же источнику наращивания и происхождения денег Кремля.

"Источник - это у них энергетика. Вот что происходит. Здесь нельзя сравнивать или военная цель. Все это для нас - законные цели номер один... номер два. И кто до нас мог такое сделать с русскими? Никто", - сказал глава государства.

Также Зеленский объяснил цель российских ударов по нашей энергетике. Он что когда РФ не может сломать военного, тогда враг бьет вглубь, чтобы сломать гражданского, поскольку гражданских гораздо больше.

"То есть, чтобы сломать армию, надо сломать гражданских. Чтобы был хаос в гражданском обществе", - добавил он.

Президент подчеркнул, что россияне не могут "жить в кайфе".пока украинцы мерзнут. Поэтому враг получает ответ.

"Они не могут жить со светом, в кайфе, в покое, когда мы живем, мерзнем и, честно говоря, только теряем. Они получают ответ", - резюмировал Зеленский.