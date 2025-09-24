Зеленский объяснил, почему Путин отказывается от переговоров

"Представитель России здесь присутствует, но конечно не тот, кто принимает настоящие решения. Этот человек боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром и откровенно признать, что он хочет только войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия использует право вето в Совбезе исключительно для затягивания войны и продолжения убийств. По его убеждению, Кремль не ищет мира, а пытается найти способы продолжать агрессию.

Он также отметил, что реальные гарантии безопасности должны стать той границей, которую Россия больше никогда не сможет пересечь.

Зеленский обратился к США, Великобритании, Франции и Китаю с просьбой действовать вместе. По его словам, только объединенный голос мирового сообщества способен заставить Россию прекратить войну.

Президент отметил, что Китай имеет рычаги влияния на Кремль, а Россия, в свою очередь, боится США.

"Будьте действенной силой. Действуйте вместе. Объединитесь, чтобы остановить войну России. Мы знаем, как гарантировать безопасность. Сейчас нужен сильный толчок, чтобы заставить Россию двигаться к миру", - подытожил Зеленский.