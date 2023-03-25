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Зеленский объяснил, почему анонсированное контрнаступление ВСУ еще не началось

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина еще пока не может начать свое контрнаступление, которое анонсировалось ранее. Поскольку наша страна ждет достаточное количество оружия от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

Президент отметил необходимость дополнительной поддержки оружием от союзников, в частности, Украине нужны боеприпасы и истребители.

В свою очередь он описал ситуацию на востоке сложной и повторил, что причина тому - нехватка боеприпасов.

"Ждем боеприпасов от наших партнеров", - сказал Зеленский, отметив, что российские оккупанты ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем украинские силы.

Он подчеркнул, что Украина не может отправлять своих храбрых защитников в контрнаступление без достаточного количества вооружения.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов анонсировал, что этой весной Украина планирует большое контрнаступление и боевые действия на линии фронта будут в этот период "самыми жаркими".

Добавим, как недавно заявили в Минобороны, в ведомстве не разглашают планы ВСУ по проведению контрнаступления для деоккупации территорий от российских захватчиков. При этом защитники делают все для освобождения наших земель.

Отметим, как недавно заявил советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, американский офицер Дэн Райс, у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир.

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