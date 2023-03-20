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Маляр о контрнаступлении: не занимаемся прогнозированием и не разглашаем планы ВСУ

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Понедельник 20 марта 2023 17:06
Маляр о контрнаступлении: не занимаемся прогнозированием и не разглашаем планы ВСУ Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство обороны не разглашает планы Вооруженных сил Украины по проведению контрнаступления для деоккупации территорий от российских захватчиков. При этом защитники делают все для освобождения наших земель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

Она напомнила, что освобождение Киевской области, севера страны, как и деоккупация Харьковской области продемонстрировали высокое мастерство планирования операций и их выполнения украинскими военными.

"Распространяется очень много информации о контрнаступлении, но надо понимать, что военные и министерство как гражданское учреждение, мы не занимаемся прогнозированием и мы не разглашаем планы ВСУ", - сказала зам.

Вместе с этим, Маляр подчеркнула, что стратегическая задача Украины - освободить все наши территории. Поэтому делается все для того, чтобы они были деоккупированы.

Напомним, РБК-Украина собрала мнения экспертов о предпосылках и сроках начала предстоящего контрнаступления ВСУ.

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