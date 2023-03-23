Путин "съедает" свою армию. Советник Залужного назвал месячные потери россиян в Украине

Ежемесячно российская армия теряет около 25 тысяч военных в Украине. Втрое больше солдат страны-агрессора получают ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главнокомандующего ВСУ, американского офицера Дэна Райса в интервью NV .

"Я считаю, что Бахмут - это место, куда пошла умирать российская армия", - сказал он.

Райс отметил, что Путин продолжает совершать промах по промаху, нарушая все принципы войны.

"Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он все равно продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это "съедал" свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли так много россиян", - отметил советник Залужного.

По его словам, в настоящее время украинские военные убивают около 25 тысяч российских солдат в месяц. Райс считает, что примерно такими же будут цифры за март. К тому же около 75 тысяч потерь россиян в Украине за март - это раненые.

Райс подчеркнул, что сейчас лучшие подразделения армии РФ уничтожаются, ведь это ужасное время для атаки.

"Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной, у Украины будет гораздо более сильная армия, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное" контрнаступление, которое шокирует мир", - добавил он.

Напомним, старший военный советник делегации Британии в ОБСЕ Ян Стаббс сообщал, что Россия уже потеряла под Бахмутом до 30 тысяч солдат убитыми и ранеными.

К тому же в НАТО заявляли, что РФ ежедневно теряет до 1500 военных во время текущего наступления.

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