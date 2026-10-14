Зеленский чувствует себя преданным из-за действий США: теряем сильного партнера

Украина чувствует измену из-за потери такого мощного партнера, как США, однако не собирается сдаваться или "продавать свою страну".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту Пирсу Моргану.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины эта борьба есть вопрос выживания, а не бизнеса.

"Мы не продаем нашу страну. Послушайте, ребята, для нас это не бизнес. Это наша жизнь. Это наша страна, наш дом, наш дом, наши дети", - отметил глава государства.

Комментируя отношение Дональда Трампа и его окружения, президент Украины выразил убеждение, что они выбирают ложную сторону истории.

"Если вы внутри, вы должны оставаться внутри, а не на неправильной стороне. Я думаю, что советники Трампа ошибаются. Я не знаю, кто подталкивает его к неправильной стороне. Это не правильная сторона истории", - подчеркнул Зеленский.