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Зеленский чувствует себя преданным из-за действий США: теряем сильного партнера

20:00 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Зеленский чувствует себя преданным из-за действий США: теряем сильного партнера Фото: Владимир Зеленский - Дональд Трамп (Getty Images)
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Украина чувствует измену из-за потери такого мощного партнера, как США, однако не собирается сдаваться или "продавать свою страну".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту Пирсу Моргану.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины эта борьба есть вопрос выживания, а не бизнеса.

"Мы не продаем нашу страну. Послушайте, ребята, для нас это не бизнес. Это наша жизнь. Это наша страна, наш дом, наш дом, наши дети", - отметил глава государства.

Комментируя отношение Дональда Трампа и его окружения, президент Украины выразил убеждение, что они выбирают ложную сторону истории.

"Если вы внутри, вы должны оставаться внутри, а не на неправильной стороне. Я думаю, что советники Трампа ошибаются. Я не знаю, кто подталкивает его к неправильной стороне. Это не правильная сторона истории", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном испытали определенное напряжение.

В частности, ранее Зеленский заговорил о "неожиданностях" в отношениях с США и заявил о намерении обсудить с американской стороной две ключевые темы, отметив, что такая ситуация не соответствует уровню партнерства между странами.

Параллельно с этим Россия не прекращает атаки на украинскую критическую инфраструктуру.

Несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом так называемое "энергетическое перемирие", кафиры в очередной раз массированно обстреляли энергообъекты Украины баллистикой и дронами, из-за чего Зеленский отреагировал на удар РФ по энергетике и указал на беспрецедентное неуважение со стороны Москвы.

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