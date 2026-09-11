Зеленский сообщил, когда будет готова первая украинская антибалистическая система FREYJA

Президент Владимир Зеленский заявил, что первая украинская антибаллистическая система FREYJA должна быть готова к концу 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Глава государства заявил о сроках готовности FREYJA во время общения с представителями СМИ в Канаде.

Он сказал, что партнерам Украины для изготовления новой антибаллистической системы нужно 20-30 лет, о чем заявили компании, однако у Украины нет столько времени в условии реальной войны.

"Сейчас новые технологии и новая Украина, и мы можем сделать это все быстрее. И мы рассчитываем на то, что в конце этого года у нас будет первая система ", – сообщил Зеленский.

Он также отметил, что антибаллистическая программа FREYJA была предметом обсуждения на днях, сейчас об этом говорят в Канаде.

"И мы также рассчитываем на то, что в Нью-Йорке у нас будет более четкое понимание графика всех наших шагов", - отметил глава украинского государства.

Ранее Зеленский говорил, что к созданию антибаллистической системы FREYJA в Украину присоединились 10 государств и будут присоединяться партнеры.

Известно, что к реализации проекта вовлечены украинские и европейские оборонные компании. Среди них – Kongsberg, Weibel, Saab, FirePoint, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo.