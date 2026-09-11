Зеленський повідомив, коли буде готова перша українська антибалістична система FREYJA
Президент Володимир Зеленський заявив, що перша українська антибалістична система FREYJA має бути готова до кінця 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Глава держави заявив про терміни готовності FREYJA під час спілкування з представниками ЗМІ у Канаді.
Він сказав, що партнерам України для виготовлення нової антибалістичної системи потрібно 20-30 років, про що заявили компанії, однак в України немає стільки часу в умоваї реальної війни.
"Зараз нові технології і нова Україна, і ми можемо зробити це все швидше. І ми розраховуємо на те, що наприкінці цього року у нас буде перша система», - повідомив Зеленський.
Він також відзначив, що антибалістична програма FREYJA була предметом обговорення днями, а зараз про це говорять у Канаді.
"І ми також розраховуємо на те, що в Нью-Йорку у нас буде чіткіше розуміння графіку усіх наших кроків", - зазначив глава української держави.
Раніше Зеленський говорив, що до створення антибалістичної системи FREYJA до України долучились 10 держав і будуть ще приєднуватися партнери.
Відомо, що до реалізації проєкту залучені українські та європейські оборонні компанії. Серед них – Kongsberg, Weibel, Saab, FirePoint, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo.
Що відомо про FREYJA
Проєкт FREYJA передбачає створення спільної європейської антибалістичної системи, до якої Україна має долучити власні технології та бойовий досвід.
Раніше Зеленський заявляв, що розробка власної балістичної зброї та створення нової антибалістичної системи є завданням, яке вдалося виконати лише невеликій кількості країн світу. За його словами, Україна має необхідну наукову базу та компетенції.
Ще повідомлялось, що Fire Point планує провести перше перехоплення балістичної ракети в межах проєкту Freyja до середини 2027 року.