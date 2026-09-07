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Зеленский анонсировал новые шаги по разработке антибаллистической программы Freyja

20:35 07.09.2026 Пн
1 мин
Президент рассказал и о развитии дальнобойных возможностей Украины
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский анонсировал новые шаги по разработке антибаллистической программы Freyja Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Украина готовит встречи с партнерами по реализации совместной антибаллистической программы Freyja, а также активно наращивает собственные дальнобойные возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о встрече с секретарем СНБО Игорем Клименко и подготовке рассмотрения вопросов на Ставку Верховного главнокомандующего.

"Готовим рассмотрение вопросов на Ставку. В ближайшее время состоятся встречи с партнерами на уровне государств и компаний, которые вовлечены в разработку совместной антибаллистической программы Freyja. Также работаем для развития наших дополнительных дистрайковых способностей", - отметил он.

Президент добавил, что результаты этой работы будут вынесены на рассмотрение Ставки Верховного главнокомандующего.

"Секретарь СНБО обеспечивает контроль за исполнением решений, и важно, чтобы предыдущие наши решения по противодействию российским ударным дронам и ускорению соответствующих производственных процессов сработали на 100 процентов", - сообщил Зеленский.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что реализация проекта Freyja продолжается. Он подчеркнул, что Украина стремится ускорить процесс, поскольку защита от баллистических угроз является критической.

Отметим, Fire Point планирует провести первый перехват баллистической ракеты в рамках проекта Freyja к середине 2027 года. К разработке уже присоединились 13 европейских партнеров.

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