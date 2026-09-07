Зеленский анонсировал новые шаги по разработке антибаллистической программы Freyja

Украина готовит встречи с партнерами по реализации совместной антибаллистической программы Freyja, а также активно наращивает собственные дальнобойные возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о встрече с секретарем СНБО Игорем Клименко и подготовке рассмотрения вопросов на Ставку Верховного главнокомандующего.

"Готовим рассмотрение вопросов на Ставку. В ближайшее время состоятся встречи с партнерами на уровне государств и компаний, которые вовлечены в разработку совместной антибаллистической программы Freyja. Также работаем для развития наших дополнительных дистрайковых способностей", - отметил он.

Президент добавил, что результаты этой работы будут вынесены на рассмотрение Ставки Верховного главнокомандующего.

"Секретарь СНБО обеспечивает контроль за исполнением решений, и важно, чтобы предыдущие наши решения по противодействию российским ударным дронам и ускорению соответствующих производственных процессов сработали на 100 процентов", - сообщил Зеленский.