Зеленский о возвращении украинских мужчин из-за границы: я только за, но без принуждения

Президент Украины Владимир Зеленский хочет возвращения украинских граждан из-за границы. Но метод принуждения применяться не будет.
Об этом глава украинского государства заявил на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.
У президента попросили прокомментировать слухи в СМИ о том, что Украина обращается к партнерам с просьбой поспособствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста на Родину.
Он объяснил, что странам-партнерам не очень выгодно заявлять о том, что они отправляют украинцев на Родину, поскольку их поддержка очень дорогостоящая. Но проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины и заявить о том, что он попросил вернуть украинцев.
"Конечно, я только за, если украинцы приедут. Но без принуждения… Я бы очень хотел, чтобы все украинцы были тут при условии их решения", - добавил Зеленский.
Напомним, как заявлял президент Владимир Зеленский, всего за границей сейчас находятся более 7,5 млн украинцев. Большое количество выехало из страны из-за начала полномасштабного вторжения россиян.
Были и те украинские мужчины, которые сбежали за границу нелегально, чтобы избежать мобилизации.
Недавно премьер Молдовы Дорин Речан заявлял, что Украина "имеет пожелания вернуть своих мужчин из всех стран, где они находятся".
Такое заявление прозвучало после того, как посол Украины в Молдове Марк Шевченко отмечал, что Киев ведет с Кишиневом обсуждения насчет возвращения уклонистов на Родину.
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