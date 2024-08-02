Будет ли Молдова возвращать украинских мужчин на Родину: что говорит премьер

Молдова будет соблюдать международное законодательство по правам человека в вопросе украинских мужчин, которые сбежали за границу от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Молдовы Дорина Речана для NewsMaker .

Главу молдавского правительства попросили прокомментировать возможность возвращения украинских мужчин на Родину.

"Украина имеет такие пожелания по всем странам, где находятся украинцы. Мы, как и все, соблюдаем международные правила и права человека. Мы будем действовать в соответствии с законами, которые существуют в международном праве", - отметил он.

При этом журналисты уточнили, означает ли это, что Молдова не будет выдавать Украине военнообязанных мужчин с украинским гражданством.

"Мы будем соблюдать международное законодательство по правам человека", - повторил Речан.