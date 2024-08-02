Будет ли Молдова возвращать украинских мужчин на Родину: что говорит премьер
Молдова будет соблюдать международное законодательство по правам человека в вопросе украинских мужчин, которые сбежали за границу от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Молдовы Дорина Речана для NewsMaker.
Главу молдавского правительства попросили прокомментировать возможность возвращения украинских мужчин на Родину.
"Украина имеет такие пожелания по всем странам, где находятся украинцы. Мы, как и все, соблюдаем международные правила и права человека. Мы будем действовать в соответствии с законами, которые существуют в международном праве", - отметил он.
При этом журналисты уточнили, означает ли это, что Молдова не будет выдавать Украине военнообязанных мужчин с украинским гражданством.
"Мы будем соблюдать международное законодательство по правам человека", - повторил Речан.
Что предшествовало
Напомним, ранее посол Украины в Молдове Марк Шевченко заявил, что Киев обсуждает с Кишиневом возвращение украинских уклонистов, которые сбежали в Молдову.
Позже в Министерстве иностранных дел Молдовы предупредили о российском фейке о том, что страна якобы готова начать экстрадицию украинских мужчин, которые незаконно попали в Молдову.
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