Украина обсуждает с Молдовой возможность возвращения сбежавших туда уклонистов

Киев обсуждает с официальным Кишиневом возвращение домой украинских уклонистов, уехавших из страны незаконно и остающихся в Молдове. Некоторое количество таких беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище.

Об этом рассказал посол Украины в Молдове Марк Шевченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Он рассказал, что Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом о возвращении украинцев призывного возраста, бежавших в Молдову. По словам посла, определенное количество беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище, а еще часть деваются "непонятно куда". Их не задерживают, поэтому они, вероятно, либо остаются на территории Молдовы, либо уезжают в другие страны. Точной статистики о количестве таких людей нет. "Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие в одиночку - что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища", - отметил Шевченко.