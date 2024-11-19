Зеленский: не нужно спекуляций - государство не готовит снижение мобилизационного возраста

В Украине не планируется снижать возраст для мобилизации. Для молодых людей предложат систему, которая будет иметь конкретную мотивационную составляющую.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной Раде.

"Министерство обороны Украины и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в Вооруженных силах Украины для граждан, не достигших возраста мобилизации, но желающих проявить себя наилучшим образом в защите Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, эти контракты будут иметь ощутимую, очень конкретную мотивационную составляющую.

"И не нужно никаких спекуляций - наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста", - добавил он.

Зеленский заявил, что на основе новых контрактных подходов "мы должны постепенно переходить к формированию армии в большей степени благодаря контрактам, а не мобилизации".

Проблемные вопросы

Как отметил президент, не нужно бояться говорить о сложных вещах и проблемах в армии.

По его словам, проблемы нужно решать, а не умалчивать, причины – выяснять и убирать.

"Министерство обороны Украины и военное командование должны избрать и назначить военного обмудсмена - личность, которая будет пользоваться доверием общества. Я жду этого в ближайшее время", - заявил он.

Президент сообщил, что внутри сил обороны нужны конфиденциальные возможности для воинов решить проблемы, возникающие из-за нарушений прав.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала вторжения России 24 февраля 2022 года действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат мужчины от 25 до 60 лет.

За последние полгода в Украине стало больше тех, кто оценивает уровень мобилизации как слишком высокий. По данным опроса группы "Рейтинг", в сентябре 2024 года считают, что нынешний уровень мобилизации: слишком высок – 26%, оптимальный – 32%, недостаточный – 25%, затрудняются ответить – 17%.

СОЧ – это когда военный покидает место службы без разрешения командира или уважительных причин.