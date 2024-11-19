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Зеленський: не потрібно спекуляцій - держава не готує зниження мобілізаційного віку

Україна, Вівторок 19 листопада 2024 12:31
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Зеленський: не потрібно спекуляцій - держава не готує зниження мобілізаційного віку Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні не планують знижувати вік для мобілізації. Натомість для молодих людей запропонують систему, яка матиме конкретну мотиваційну складову.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посилання на його виступ у Верховній Раді.

"Міністерство оборони України та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в Збройних силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України", - сказав Зеленський.

За його словами, ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову.

"І не потрібно жодних спекуляцій - наша держава не готує зниження мобілізаційного віку", - додав він.

Зеленський заявив, що на основі нових контрактних підходів" ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не мобілізації".

Проблемні питання

Як зазначив президент, не потрібно боятись говорити про складні речі і проблеми в армії. "Ефективні рішення можливі лише за умови чесної розмови. Про мобілізацію. Про бронювання. Про СЗЧ", - сказав Зеленський

За його словами, проблеми треба вирішувати, а не замовчувати, причини - зʼясовувати і прибирати.

"Міністерство оборони України та військове командування повинні обрати і призначити військового обмудсмена – особистість, яка буде користуватися довірою суспільства. Я чекаю цього найближчим часом", - завив він.

Президент повідомив, що всередині Сил оборони потрібні конфіденційні можливості для воїнів вирішити проблеми, що виникають через порушення прав.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року діють воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають чоловіки від 25 до 60 років.

За останні пів року в Україні побільшало тих, хто оцінює рівень мобілізації як занадто високий. За даними опитування групи "Рейтинг", у вересні 2024 року вважають, що нинішній рівень мобілізації: занадто високий - 26%, оптимальний - 32%, недостатній - 25%, вагаються з відповіддю - 17%.

СЗЧ - це коли військовий покидає місце служби без дозволу командира або поважних причин.

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Володимир Зеленський Мобілізація в Україні
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