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Зеленский: текущие недели будут определять все лето и во многом этот год

Киев, Вторник 04 июня 2024 20:23
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Зеленский: текущие недели будут определять все лето и во многом этот год Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Начало июня будет определять то, как для Украины пройдет лето и даже весь 2024 год. Речь о саммите мира и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что дал несколько поручений насчет подготовки следующих заседаний Ставки и дальнейших решений.

Зеленский подчеркнул, что Украина видит угрозы и должна быть готова к ответному реагированию.

"Сейчас только начало июня, а уже именно такие недели, которые будут определять и все лето, и во многом этот год", - добавил президент.

По его словам, речь идет о саммите мира, отношений Украины с Евросоюзом, позициях на фронте, а также внутреннего производства.

Глава государства добавил, что Украина делает на каждом из этих направлений все, чтобы были результаты.

Саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет первый саммит по украинской формуле мира на уровне лидеров. Свое участие подтвердили уже более 100 государств.

В ходе мероприятия Украина планирует поднять три темы. Среди них - освобождение пленных и возвращение депортированных детей.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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