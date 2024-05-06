Что Украина хочет обсудить на первом саммите мира: главные темы

Первый саммит мира по Украине состоится 15-16 июня. Киев уже запланировал обсуждение ряда тем, которые предусмотрены формулой мира.

Более детально о том, какие вопросы хотят поднять на саммите, - в материале РБК-Украина .

Содержание

Саммит будет по формуле мира

Напомним, что основным предметом обсуждения первого и последующих саммитов мира будет формула мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Формула мира отображает сценарий завершения войны с Россией, который основан на Уставе Организации Объединенных Наций (ООН) и международном праве. Она состоит из 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных (в том числе похищенных детей).

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Встречи по формуле мира уже проходили на уровне советников глав государств, всего их было пять. Теперь же Украина хочет провести саммит на уровне лидеров, где зафиксируют достигнутые результаты.

Главные темы первого саммита

Недавно президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал о том, что первый саммит мира будет сфокусирован на трех вопросах.

Глава государства уточнял, что это:

Энергетическая и ядерная безопасность.

Свободное судоходство.

Обмен пленными.

В частности, последний вопрос хотят разделить на два подвопроса: обмен пленными всех на всех и возвращение украинских детей, которых депортировали в Россию.

Если среди лидеров, которые примут участие, не возникнет несогласий, то ожидается, что будут определены ответственные за каждый вопрос государства.