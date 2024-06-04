Зеленський: поточні тижні будуть визначати все літо і багато в чому цей рік

Початок червня визначатиме, як для України пройде літо і навіть весь 2024 рік. Мова про саміт миру і не лише.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що дав кілька доручень щодо підготовки наступних засідань Ставки та подальших рішень.

Зеленський підкреслив, що Україна бачить загрози і має бути готова до реагування у відповідь.

"Зараз лише початок червня, а вже саме такі тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік", - додав президент.

За його словами, йдеться про саміт миру, відносини України з Євросоюзом, позиції на фронті, а також внутрішнє виробництво.

Глава держави додав, що Україна робить на кожному з цих напрямків усе, щоб були результати.