RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский пообщался с премьером Канады: обсудили формулу мира и оборонное сотрудничество

Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 октября, провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Одной из тем обсуждений стала формула мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Президент рассказал, что во время переговоров обсуждалось выполнение договоренностей, которые были согласованы во время его визита в Канаду. В частности, они касаются развития гидрогенерации и достройки музея Голодомора-геноцида.

Помимо этого стороны обсудили оборонное сотрудничество и глобальные вызовы в сфере безопасности. Глава государства поблагодарил Канаду за готовность помочь эвакуировать украинцев из Сектора Газа. 

"Также благодарен Канаде за поддержку формулы мира. Пригласил представителя страны на следующую встречу советников, которая состоится в скором времени", - отметил Зеленский. 

Помощь Украине от Канады

Напомним, Канада является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Страна регулярно предоставляет украинским солдатам военную помощь, в том числе и танки Leopard 2. 

Недавно глава Минобороны Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 19 млн долларов

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКанадаДжастин ТрюдоПомощь УкраинеВоенная помощь