Зеленський відвідає в Польщі заходи з нагоди звільнення Аушвіца

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 січня, прибуде з робочим візитом до Польщі, де візьме участь у заходах з нагоди звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, 26 та 27 січня глава держави перебуватиме з робочим візитом у Польщі. Програмою візиту передбачено участь в пам'ятних заходах з нагоди 75-річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі та зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Ізраїль. Планувалося, що глава держави візьме участь у форумі з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим, однак Зеленський в останній момент відмовився.

Крім того, під час візиту в Ізраїль Зеленський зустрівся з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху та звернувся до всіх євреїв з приводу трагедії Голокосту. Глава держави розповів три історії про Голокост і Другу світову війну.

Також РБК-Україна писало, що під час робочого візиту в Ізраїль Зеленський міг зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним. Планувалося, що президенти обговорять звільнення українських полонених та кримських татар на території РФ.