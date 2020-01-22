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Зеленський назвав теми, які буде підіймати під час імовірної зустрічі з Путіним

Новини » Політика     22.01.2020 - 22:07
Зеленський назвав теми, які буде підіймати під час імовірної зустрічі з Путіним
Колаж РБК-Україна

За його словами, зустріч з Путіним в Ізраїлі може відбутися

Президент України Володимир Зеленський назвав теми, які буде підіймати під час імовірної зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним в Ізраїлі. Про це він розповів журналістам на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За його словами, буде обговорюватися тема обміну полоненими та кримських татар на території Росії.

"Про ймовірність цієї зустрічі - може бути, оскільки є питання про обмін полоненими, питання українців, кримських татар на території Росії. Буде можливість, обговоримо це", - сказав він.

Нагадаємо, раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Київ запросив зустріч Зеленського з Путіним в ході візиту в Ізраїль. За його словами, якщо зустріч і відбудеться, то вона буде коротка.

В Офісі президента не виключили можливості зустрічі, зазначивши, що українська сторона буде обговорювати лише питання подальшого обміну полоненими.

Раніше російські ЗМІ писали, що український і російський президенти можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. При цьому офіційного підтвердження зустрічі з російської сторони також немає.

Також нагадаємо, що перша зустріч лідерів України та Росії відбулася під час нормандського саміту в Парижі 9 грудня. Тоді повідомили, що їх наступна зустріч відбудеться не пізніше ніж через чотири місяці на нормандському саміті в Берліні.

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