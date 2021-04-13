Зеленський відвідає Францію 16 квітня. Макрон прийме його в Єлисейському палаці

Еммануель Макрон разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель є посередником в мирному врегулюванні військового конфлітка на Донбасі в рамках чотиристороннього діалогу з Росією та Україною - нормандського формату.

"Основна мета візиту - зустрітися з Макрона віч на віч", - говорив посол.

Відзначимо, раніше візит Зеленського до Парижа анонсував посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Повідомляється, що Макрон прийме Зеленського в п'ятницю, 16 квітня, заплановано робочий обід в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, на початку березня Зеленський заявляв, що знайде формат переговорів з лідерами "нормандської четвірки", якщо найближчим часом не буде саміту.

Контакти на вищому рівні активізувалися на тлі загострення на Донбасі і стягування російських військ до кордонів України. Глава Офісу президента Андрій Єрмак стверджував, що очні переговори Зеленського з Макрона і Меркель мають відбутися "дуже скоро".