Зеленський доручив СБУ розібратися з прихильниками Ґюлена в Україні

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України розібратися з прихильниками передбачуваного організатора спроби державного перевороту в Туреччині Фетхуллах Ґюлена. Про це він сказав в ході спільного брифінгу з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, мова йде про школи FETO, які є в Україні.

"З приводу заборони тих організацій, який стоять за навчальними закладами на території України. Ми сьогодні довгий час обговорювали цю тему, дуже детально. Це питання було багато років на порядку денному між Україною і Туреччиною . Сьогодні я отримав дуже детальні речі, факти конкретні прізвища ... Всю цю інформацію я передав нашому керівнику СБУ, який повинен цим питанням займатися ", - заявив глава держави.

Нагадаємо, в лютому 2019 року в Туреччині правоохоронці затримали 641 підозрюваного в причетності до опозиційної організації FETO ("Терористична організація фетхуллахістов", як Анкара називає прихильників проповідника Фетхуллаха Ґюлена), яку звинувачують в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Як писало РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Die Welt, спецслужби Туреччини з 2016 року викрали щонайменше 31 людину в Казахстані, Молдові, Україні та інших країнах. Підкреслювалося, що викрадених людей підозрюють, зокрема, у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Ґюленом.