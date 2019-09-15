Спецслужби Туреччини викрали 31 людину в різних країнах, у тому числі в Україні

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Їх підозрюють, зокрема, в зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюлен

Спецслужби Туреччини з 2016 року викрали не менше 31 людини в Казахстані, Молдові, Україні та інших країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Die Welt.

Повідомляється, що викрадених людей підозрюють, зокрема, в зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюлен. Так, про викрадання повідомляє швейцарський Фонд виховання, навчання та інтеграції, який має зв'язки з проповідником Фетхуллахом Гюлен, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту в 2016 році.

За даними фонду, спецслужби викрадали людей в Малайзії, Пакистані, Казахстані, Косово, Молдові, Азербайджані, Україні, Габоні і М'янмі.

Правозахисники повідомляють про зірвалися спробах викрадень. У 2016 році в Цюріху трьом турецьким агентам не вдалося насильно привезти в Анкару бізнесмена, що має турецько-швейцарські коріння. А в 2018 році аналогічну операцію в Монголії запобігла місцева поліція.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в Туреччині правоохоронці затримали 641 підозрюваного в причетності до опозиційної організації FETO.