У Туреччині затримали понад 640 осіб у справі держперевороту

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Операції проходять в 76 провінціях країни

У Туреччині правоохоронці затримали 641 підозрюваного в причетності до опозиційної організації FETO ("Терористична організація фетхулахістів", як Анкара називає прихильників проповідника Фетхуллаха Гюлена), яку звинувачують в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, в Туреччині почалася найбільша за останній час антитерористична операція, спрямована проти прихильників путчистів.

Також зазначається, що турецька прокуратура видала ордер на затримання 1 тис. 112 осіб.

Операції проходять в 76 провінціях країни.

Правоохоронцям залишилося розшукати ще 471 підозрюваного.

Зазначимо, влада Туреччини вважають FETO і її лідера відповідальними за спробу державного перевороту в країні, який стався в ніч на 16 липня 2016 року. Так, з-за спроби державного перевороту в Туреччині ввели режим надзвичайного стану, який зняли тільки у липні 2018 року.

Анкара вважає, що Гюлен займався антиурядовою пропагандою в школах і просвітницьких організаціях. З 1999 року проповідник живе в США, Туреччина вимагає від Вашингтона його екстрадиції.

Раніше РБК-Україна писало, що у Туреччині проходить масова операція проти опозиційної організації FETO.