Зеленський доручив розібратися з пенсіями для сімей загиблих військових на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, вони отримують у рази меншу пенсію, ніж повинні

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розібратися з проблемою нарахування пенсій сім'я військових, загиблих на Донбасі. Уряд обіцяє вирішити проблему.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За його словами, ці сім'ї отримують у рази меншу пенсію, ніж повинні

"Є несправедливість тому, що військові, які загинули на війні у 2014-2018 роках, тоді отримували зарплату в кілька тисяч гривень. Тому пенсії, які зараз надходять їх батькам, дуже відрізняються від пенсій батьків тих воїнів, які загинули, отримуючи заробітну плату 14, 16, 20 тисяч гривень. Тому пенсія там в рази менше, і вони говорять про несправедливість", - сказав глава держави.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розгляне можливі шляхи вирішення цієї проблеми".

Нагадаємо, на початку липня Кабмін виділив з бюджету велику дотацію на виплату пенсій.

Як писало РБК-Україна раніше, названа категорія українців з найвищою пенсією.