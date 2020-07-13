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Зеленський доручив розібратися з пенсіями для сімей загиблих військових на Донбасі

Київ, Понеділок 13 липня 2020 21:57
Зеленський доручив розібратися з пенсіями для сімей загиблих військових на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

За його словами, вони отримують у рази меншу пенсію, ніж повинні

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розібратися з проблемою нарахування пенсій сім'я військових, загиблих на Донбасі. Уряд обіцяє вирішити проблему.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За його словами, ці сім'ї отримують у рази меншу пенсію, ніж повинні

"Є несправедливість тому, що військові, які загинули на війні у 2014-2018 роках, тоді отримували зарплату в кілька тисяч гривень. Тому пенсії, які зараз надходять їх батькам, дуже відрізняються від пенсій батьків тих воїнів, які загинули, отримуючи заробітну плату 14, 16, 20 тисяч гривень. Тому пенсія там в рази менше, і вони говорять про несправедливість", - сказав глава держави.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розгляне можливі шляхи вирішення цієї проблеми".

Нагадаємо, на початку липня Кабмін виділив з бюджету велику дотацію на виплату пенсій.

Як писало РБК-Україна раніше, названа категорія українців з найвищою пенсією.

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