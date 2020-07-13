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Зеленский поручил разобраться с пенсиями для семей погибших военных на Донбассе

Киев, Понедельник 13 июля 2020 21:57
Зеленский поручил разобраться с пенсиями для семей погибших военных на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

По его словам, они получают в разы меньшую пенсию, чем должны

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разобраться с проблемой начисления пенсий семья военных, погибших на Донбассе. Правительство обещает решить проблему.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, эти семьи получают в разы меньшую пенсию, чем должны

"Есть несправедливость потому, что военные, погибших на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тысяч гривен. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости", - сказал глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство "рассмотрит возможные пути решения этой проблемы".

Напомним, в начале июля Кабмин выделил из бюджета крупную дотацию на выплату пенсий.

Как писало РБК-Украина ранее, названа категория украинцев с самой высокой пенсией.

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