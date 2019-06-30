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Україна завоювала 51 нагороду на Європейських іграх-2019

Новини » Спорт    30.06.2019 - 19:31
Україна завоювала 51 нагороду на Європейських іграх-2019

У загальному заліку "жовто-сині" посіли третє місце

Українські спортсмени на друге Європейських іграх, які завершилися в Мінську (Білорусь), завоювали 51 медаль - 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного олімпійського комітету України.

У загальному медальному заліку збірна України посіла третє місце, поступившись Білорусі та Росії.

У заключний день змагань українці завоювали 14 медалей - 6 золотих, 4 срібних і 4 бронзових.

Крапку в виступах команди поставив каратист Станіслав Горуна, який в змаганнях куміте у ваговій категорії 75 кг впевнено отримав звання чемпіона.

 

 

 

На І Європейських іграх, які відбулися в 2015 році в Баку (Азербайджан), Україну представляли 243 спортсмени у 19 з 20 можливих видів спорту. Тоді наша збірна завоювала 46 нагород.

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