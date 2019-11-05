Міноборони займеться створенням військової поліції

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський провів зустріч з урядом, де дав доручення у сфері оборони і безпеки України

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони створити військову поліцію, а також до кінця року запровадити систему управління силами оборони, яка відповідає стандартам НАТО. Про це повідомляє пресс-служба Офісу президента.

Відповідні доручення у сфері оборони і безпеки Зеленський дав під час зустрічі з керівництвом Верховної ради і уряду 5 листопада.

"Міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня повинен впровадити нову об'єднану систему керівництва і управління силами оборони, яка буде відповідати стандартам НАТО. Крім того, в структурі Міноборони має бути створено сучасний ефективний правоохоронний орган - військова поліція", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

Також Зеленський доручив до кінця року Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України створити концепцію об'єднаного реєстру ветеранів та розробити проект технічного завдання платформи "Е-ветеран".

Крім того, міністру внутрішніх справ Арсен Авакова до кінця року повинен удосконалити процедури видачі посвідчень водія, а також спростити процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за словами Андрія Загороднюка, Міноборони планують подати у Верховну раду законопроект про військової поліції. За його словами, військова поліція буде протидіяти корупції в армії.

Також РБК-Україна писало, що український уряд просить НАТО надати Україні статус учасника партнерства розширених можливостей.