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Зеленский поручил Минобороны создать военную полицию

Новости » Политика     05.11.2019 - 18:54
Зеленский поручил Минобороны создать военную полицию
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Владимир Зеленский провел встречу с правительством, где дал поручения в сфере обороны и безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны создать военную полицию, а также до конца года внедрить систему управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующие поручение в сфере обороны и безопасности Зеленский дал во время встречи с руководством Верховной рады и правительства 5 ноября.

"Министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - военная полиция", - говорится в сообщении Офиса президента.

Также Зеленский поручил до конца года Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создать концепцию объединенного реестра ветеранов и разработать проект технического задания платформы "Е-ветеран".

Кроме того, министру внутренних дел Арсен Авакова до конца года должен усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.

Напомним, ранее сообщалось, что, по словам Андрея Загороднюка, в Минобороны планируют подать в Верховную раду законопроект о военной полиции. По его словам, военная полиция будет противодействовать коррупции в армии.

Также РБК-Украина писало, что украинское правительство просит НАТО предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей.

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