Зеленський доручив головам ОДА і мерам збільшити кількість автобусів та маршруток

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський доручив збільшити кількість громадського транспорту

Президент Володимир Зеленський доручив головам обласних держадмінстрацій і мерам збільшити кількість автобусів та маршруток. Про це він заявив у відеозверненні.

Президент закликає збільшити кількість громадського транспорту у населених пунктах.

"Головам ОДА і мерам поставлено завдання максимально збільшити кількість автобусів, тролейбусів, маршруток", - заявив він.

Звернення Президента України щодо протидії поширенню коронавірусу від 20 березня 2020 року. Доповідаючи про протидію поширенню коронавірусу в Україні станом на ранок 20 березня, Володимир Зеленський повідомив радісну новину. В Україні є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Хворому з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. Крім того, Президент подякував фахівцям Інституту молекулярної біології Національної академії наук України за оперативне виготовлення першої партії експрес-тестів, а також повідомив, що в ближчі дві доби до України прибудуть: • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України; • 10 апаратів штучної вентиляції легень; • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки; • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції; • 400 тис. експрес-тестів та 10 тиc. літрів дезінфекційної рідини. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Нагадаємо, міська рада Ужгорода прийняла рішення про зупинку роботи громадського транспорту на час карантину через коронавірус в Україні.

Також у Львові на час карантину міська рада вирішила скасувати пільги на проїзд в громадському транспорті. Безкоштовний проїзд для пільгових категорій в громадському транспорті Львова буде скасований з 23 березня.

Напередодні пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті скасували в Чернівцях.

РБК-Україна писало, що вчора в Києві в зв'язку з закриттям метро утворився транспортний колапс, люди штурмували автобуси, а поліція намагалася їх стримати. На деяких автобусних остановах утворилися черги в 100 метрів. Люди кажуть, щоб потрапити в автобус стояли 2-3 години.