Трамп назвал главную причину, мешающую ему "помирить" Украину и РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что закончить войну в Украине ему мешает ненависть между президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, на переговорах каждая из сторон всегда отступала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Выступая на открытии саммита "Щит Америки" Трамп в очередной раз сказал, что именно он закончил 8 войн и на подходе уже девятая. По его словам, разрешение войны в Украине казалось самым легким, но ненависть взяла свое.
"Вы понимаете, ненависть между Путиным и его коллегой (Зеленским - ред.) настолько велика... Казалось бы, Украина, Россия, можно было бы ожидать хоть немного товарищества, но его нет. И ненависть насколько сильна, что им очень трудно (прийти к решению - ред.)", - заявил американский лидер.
Также он отметил, что переговоры по завершению войны в Украине уже много раз подходили вплотную к соглашению, но каждый раз одна из сторон отступала.
"Им очень, очень трудно к этому прийти, так что посмотрим, что произойдет. Но мы много раз были близки к этому, и одна из сторон в итоге отступала", - подчеркнул Трамп.
Резюмируя президент добавил, что США не особо теряют что-то, а теряют только Украина и Россия (вероятно, речь о людях). Кроме того, Трамп дал понять, что попытка закончить войну в Украине - это его одолжение Европе.
"Знаете, на самом деле это не очень сильно влияет на нас, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как одолжение Европе, и я делаю это как одолжение жизни", - подытожил глава Белого дома.
Завершение войны в Украине
Напомним, вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп все еще верит в возможность достижения мира в Украине.
Кроме того, на днях спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф тоже выразил оптимизм по этому вопросу. По его словам, работа над итоговым документом продолжается и новые результаты ожидаются в ближайшие недели.
При этом сам Дональд Трамп несколько дней назад сказал, что именно Владимир Зеленский якобы мешает достижению мирного соглашения. Он утверждает, что Украине стремительно теряет позиции для "торга", а Кремль якобы готов к диалогу.