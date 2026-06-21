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Зеленский анонсировал дроны на 3000 + км и пообещал ежедневные удары по РФ

21:09 21.06.2026 Вс
2 мин
Маршрут новых дронов составил более 2500 км
aimg Валерия Абабина
Зеленский анонсировал дроны на 3000 + км и пообещал ежедневные удары по РФ Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official.jpg)
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Удар по Тюменскому НПЗ нанесла новая модель беспилотника FP-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского в ходе телемарафона.

Зеленский заявил, что Украина начала процесс "возвращения войны в Россию".

"Они нас каждый день бьют, а мы будем каждый день отвечать. Безусловно, с каждым днем натиск будет усиливаться", - сказал президент.

Зеленский анонсировал дроны на 3000 + км и пообещал ежедневные удары по РФ

Удар по Тюмени

Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Тюмени на расстоянии 2070 км по прямой от границы. По его словам, атаку осуществили новые дроны FP-2 от компании Fire Point. Их фактический маршрут составил более 2500 км.

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Новые дроны

"Их будет более 3000. Это новые дроны. Очень хорошие дроны", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина знает расположение российских военных заводов, нефтяных баз и газовых хранилищ. "Нам нужны средства поражения на более дальние расстояния. И мы это делаем", - добавил он.

Напомним, Fire Point - украинская компания, производящая линейку ударных беспилотников и крылатых ракет. Ее FP-5 "Фламинго" с дальностью 3000 км и боеголовкой весом 1 тонна уже регулярно поражает цели на территории РФ.

FP-2 - более компактный ударный дрон, представленный в 2025 году, теперь модернизирован до дальности 3000+ км.

На днях Politico сообщало, что Минобороны Германии рассматривает продукцию Fire Point в качестве альтернативы американским "Томагавкам".

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