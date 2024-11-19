Генштаб ВСУ подтвердил удар по складу боеприпасов в Брянской области: что поразили

Силы обороны Украины нанесли повторный удар по складу боеприпасов в Брянской области. Зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"В ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, по состоянию на 02.30 в эту ночь зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

"Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться", - добавили в Генштабе.

Ранее об ударе по боеприпасам в Брянской области сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды к их системам. Кроме того, там присутствуют управляемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО)

Первый удар

Напомним, 9 октября этот арсенал в Брянской области был атакован дронами, официально подтвердившими в Генеральном штабе ВСУ.

Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

На территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом.

В ходе атаки взрывы были зафиксированы на территории объекта. После этого местные власти перекрыли дороги в районе арсенала.