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Не чекайте рокових пострілів. Зеленський закликав ввести максимально жорсткі санкції проти Росії

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Понеділок 23 травня 2022 13:10
Не чекайте рокових пострілів. Зеленський закликав ввести максимально жорсткі санкції проти Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Світ не повинен чекати рокових пострілів, оскільки порядок та свободу важливо захищати одразу. Якби минулого року проти Росії ввели превентивні санкції, це гарантовано не допустило б війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Не чекайте рокових пострілів. Не чекайте застосування Росією спеціальної зброї: хімічної, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте в агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний порядок у світі. Ось якими мають бути санкції - максимальними", - заявив Зеленський.

За словами президента, війну в Україні вдалося б уникнути, якби світ дослухався до нашої країни ще минулого року, оскільки превентивні санкції могли б збити Росію з ніг.

"Чи довелось би нам цього робити, якби минулого року проти Російської Федерації застосували увесь спектр превентивних санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора? Впевнений, що відповідь ні. Недопущення війни було б гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням", - відзначив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський й прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорили необхідність прискорити шостий пакет санкцій ЄС проти Росії і розблокувати українські порти.

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