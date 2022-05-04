Росія нагнітає ситуацію в Придністров'ї. Веде психологічну атаку проти України, - розвідка
Російська Федерація умисно нагнітає ситуацію в Придністров’ї та веде психологічну атаку проти України. Усе через відсутність помітних успіхів у війні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Командування Росії намагається створити зони нестабільності поблизу українських кордонів та видимість загрози нападу проросійських збройних формувань з території Придністров’я.
"За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у селі Ковбасна", - пише пресслужба розвідки.
Більше половини всіх боєприпасів вже вичерпали свій термін придатності й не підлягають транспортуванню.
Також більше двох третин бойової техніки на території Придністров’я є повністю, або ж частково не боєздатною.
"Потенційно, Придністров’я може бути використано як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з Росією через територію південних областей України", - додає пресслужба.
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