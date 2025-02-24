Зеленский предупредил о риске для стран Европы с русскоязычным населением

По словам Зеленского, Россия хочет продолжить свое влияние на страны, которые были частью СССР. Речь об Украине, Молдове, Эстонии, Латвии и Литве. Также глава государства упомянул Словакию и Польшу.

"Когда речь идет о русскоязычном населении или населении, которое наполовину состоит из эстонцов и наполовину из россиян, если у вас есть длительная общая история, то тогда будут риски", - добавил он.

Президент напомнил, что когда россияне оккупировали Крым и восточную часть Донбасса, они говорили о "защите русскоязычного населения".

"Я думаю, что все эти страны будут иметь риски из-за российской политики, из-за их видения "русского мира", - уточнил он.