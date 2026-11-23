Россия готовит новые ракетные удары по территории Украины в ближайшее время. Спецслужбы имеют данные по этому поводу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский отметил, что есть информация от разведки о подготовке россиян к новым ударам.
"Пожалуйста, реагируйте на сигналы ракетной опасности и берегите себя", - сказал президент.
По мнению Зеленского, важно, чтобы эти сигналы реагировали в США и других странах, от которых зависит поставка антибаллистики для Украины.
"Каждая ракета для "петриота" у нас - это минус для России, минус ее пренебрежения к дипломатии и к жизни", - уверен он.
Зеленский говорит, что война продолжается из-за веры России в свою возможность убивать и разрушать.
"Надо ее остановить. Надо остановить эту российскую войну. Надо помогать Украине и защищать жизнь. Ракеты для "петриотов" нужны здесь, в Украине, и мы очень ожидаем соответствующие решения Америки", - говорит Зеленский.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия снова готовит массированный удар по Украине. Целями остается энергетика и логистика. Об этом 2 ноября говорил президент.
По словам Зеленского, РФ рассчитывает на то, что 3 ноября мир будет следить за американскими выборами.
Кроме того, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы оккупантры продолжили нанесение массированных ударов по объектам в Украине.
Также власти Украины располагают данными о новых планах России по усилению террора.