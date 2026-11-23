Новые удары по Украине

Зеленский отметил, что есть информация от разведки о подготовке россиян к новым ударам.

"Пожалуйста, реагируйте на сигналы ракетной опасности и берегите себя", - сказал президент.



По мнению Зеленского, важно, чтобы эти сигналы реагировали в США и других странах, от которых зависит поставка антибаллистики для Украины.

"Каждая ракета для "петриота" у нас - это минус для России, минус ее пренебрежения к дипломатии и к жизни", - уверен он.



Зеленский говорит, что война продолжается из-за веры России в свою возможность убивать и разрушать.

"Надо ее остановить. Надо остановить эту российскую войну. Надо помогать Украине и защищать жизнь. Ракеты для "петриотов" нужны здесь, в Украине, и мы очень ожидаем соответствующие решения Америки", - говорит Зеленский.