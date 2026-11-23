Нові удари по Україні

Зеленський зазначив, що є інформація від розвідки про підготовку росіян до нових ударів.

"Будь ласка, реагуйте на сигнали ракетної небезпеки і бережіть себе", - зкаликав президент.



На думку Зеленського, важливо, щоб на ці сигнали реагували в США та інших країнах, від яких залежить постачання антибалістики для України.

"Кожна ракета для "петріота" в нас - це мінус для Росії, мінус її зневаги до дипломатії і до життя", - впевнений він.



Зеленський каже, що війна продовжується через віру Росії у свою можливість вбивати та руйнувати.

"Треба її зупинити. Треба зупинити цю російську війну. Треба допомагати Україні й захищати життя. Ракети для "петріотів" потрібні тут, в Україні, і ми дуже очікуємо на відповідні рішення Америки", - каже Зеленський.