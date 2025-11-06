Зеленский пообещал увеличить финансирование бригад на "первой линии"
Фронтовые подразделения получат от государства дополнительное финансирование, поскольку текущих объемов не хватает на закрытие всех потребностей. Также будут решать вопрос о возможности военных покупать все необходимое для ведения боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что по итогам его визита в Донецкую и Днепропетровскую области ведется подготовка Ставки и других форматов заседаний с участием военных.
"Были вопросы от бригад относительно решений, которые работают, к сожалению, не полностью. Были также и отзывы комбатов по поставкам оружия, программ поддержки", - сказал он.
Зеленский пообещал, что государство увеличит финансирование для корпусов и бригад, которые находятся на первой линии фронта и больше всего участвуют в боях на горячих направлениях.
Также чиновники должны увеличить возможности военных покупать все, что нужно им для ведения боевых действий - в частности технику, оборудование и компоненты. Отдельно будет решаться вопрос о списании утраченного имущества.
"Мы все должны урегулировать. Говорили подробно и о новой контрактной основе службы в нашей армии - все это прорабатывается, и должны быть четкие детали для наших воинов", - добавил президент.
Визит Зеленского и ситуация под Покровском
Напомним, что 4 ноября Зеленский приехал в Донецкую область, где продолжаются очень тяжелые бои с оккупантами. В частности президент посетил позиции на Добропольском направлении, где встретился с бойцами 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".
Сейчас в Донецкой области продолжаются тяжелые бои за Покровск. Генеральный штаб Украины 5 ноября опроверг "окружение Покровска", о чем заявляют российские пропагандисты. Украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации.
Впрочем, ситуация остается сложной: россияне уже находятся в городе, хотя их оттуда активно выбивают. Задействовано много различных подразделений, работу которых нужно синхронизировать.