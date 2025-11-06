Зеленский пообещал увеличить финансирование бригад на "первой линии"

Фронтовые подразделения получат от государства дополнительное финансирование, поскольку текущих объемов не хватает на закрытие всех потребностей. Также будут решать вопрос о возможности военных покупать все необходимое для ведения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что по итогам его визита в Донецкую и Днепропетровскую области ведется подготовка Ставки и других форматов заседаний с участием военных.

"Были вопросы от бригад относительно решений, которые работают, к сожалению, не полностью. Были также и отзывы комбатов по поставкам оружия, программ поддержки", - сказал он.

Зеленский пообещал, что государство увеличит финансирование для корпусов и бригад, которые находятся на первой линии фронта и больше всего участвуют в боях на горячих направлениях.

Также чиновники должны увеличить возможности военных покупать все, что нужно им для ведения боевых действий - в частности технику, оборудование и компоненты. Отдельно будет решаться вопрос о списании утраченного имущества.

"Мы все должны урегулировать. Говорили подробно и о новой контрактной основе службы в нашей армии - все это прорабатывается, и должны быть четкие детали для наших воинов", - добавил президент.