В штабі Зеленського не бачать альтернативи "Мінську"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами Разумкова, повернути Донбас і Крим можна лише діючи спільно з міжнародними партнерами

Спікер виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що єдиним можливим варіантом вирішення конфлікту на Донбасі є спільні дії України та міжнародних партнерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У штабі Зеленського наразі не бачать альтернативи мінському процесу для вирішення конфлікту на сході України.

"Що стосується війни на сході і Мінських угод, дійсно, "Мінськ" - не ідеальний, з ним багато питань, і на протязі багатьох місяців це питання буксує, але, на жаль, ніхто не може запропонувати іншої альтернативи. До мінського процесу прив'язані всі санкції, які сьогодні діють відносно Російської Федерації, і поміняти весь цей процес буде дуже важко", - зазначив він.

Також Разумков зауважив, що Російська Федерація не дотримується мінських домовленостей та намагається "перевернути його з ніг на голову". За словами Разумкова, наразі немає можливості для проведення демократичних виборів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

"Інше питання, що Росія, як завжди, намагається перевернути з ніг на голову і піти в зворотному порядку - спочатку провівши вибори. Це можна назвати, як завгодно, але провести сьогодні демократичний процес на окупованій території - просто неможливо", - додав спікер штабу Зеленського.

Разумков підкреслив, що повернення окупованих територій Донбасу та Криму повинне відбуватися виключно на умовах України.

Нагадаємо, раніше у штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського назвали кроки для деокупації Донбасу. За словами Дмитра Разумкова, у разі обрання для посилення тиску на Росію в питанні окупованих Донбасу і Криму Зеленський спробує об'єднати три вектора - "нормандьский формат", тиск Сполучених Штатів на РФ та позицію Британії щодо Росії після хімічної атаки у Солсбері.