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Кабмін виділив 200 млн гривень на злітну смугу в аеропорту Дніпра

Новини » Політика    19.06.2019 - 17:08
Кабмін виділив 200 млн гривень на злітну смугу в аеропорту Дніпра
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кошти виділили на реконструкцію

Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 200 мільйонів гривень на проектні роботи по реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні уряд прийняв рішення про виділення 200 млн гривень на проектні роботи.

"Ми будемо докладати зусиль для реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту в Дніпрі", - сказав Гройсман.

Варто відзначити, що раніше депутатський корпус міської ради Дніпра підготував звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням виділити фінансування з держбюджету для початку реконструкції злітно-посадкової смуги міського міжнародного аеропорту.

Нагадаємо, в ході сьогоднішнього засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман просив перевірити законність повернення проспекту в Харкові імені радянського маршала Георгія Жукова.

РБК-Україна також повідомляло, що Кабмін скоротить кількість чиновників у держадміністраціях. Глава уряду повідомив про пропозицію скорочення чисельності районних державних адміністрацій в Україні на 50%.

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