Україна не позначала наміру повернути ядерний статус, - Кулеба

Заявами про можливе повернення ядерного статусу українська сторона не має наміру порушувати взяті в 1994 році зобов'язання. Слова українського посла в Німеччині слід сприймати як спроби України забезпечити безпеку в нинішніх умовах.

Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"З 1994 року Україна ніколи не порушувала і не позначала свого наміру порушити зобов'язання, які ми взяли в 1994 році, і відновити наш ядерний арсенал. Що стосується інтерв'ю нашого посла в Німеччині - його слова не можна виривати з контексту", - сказав Кулеба.

За його словами, посол в Німеччині Андрій Мельник намагався пояснити, що Україна зараз намагається забезпечити свою безпеку в умовах, що склалися.

"Але це не намір України відхилитися від зобов'язань, які вона взяла на себе в 1994 році", - додав Кулеба.