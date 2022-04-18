Зеленський нагородив 192 захисників України орденами і медалями

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 192 захисників України нагороджуються державними нагородами, з них 24 - посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Увечері підписав традиційний указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначено 192 військовослужбовців Збройних Сил України, 24 з них - посмертно", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський присвоїв звання Героя України начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ, майору Кукурбі Олександру Васильовичу.

Президент зазначив, що завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки та сотні окупантів.

Ми також писали про те, що Зеленський присвоїв звання Героя України п'ятьом військовослужбовцям, в тому числі і двом полковникам медичної служби.

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