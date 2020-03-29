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Представники Кабміну на селекторній нараді з президентом обговорили секвестр бюджету

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 15:48
Представники Кабміну на селекторній нараді з президентом обговорили секвестр бюджету
Фото: Володимир Зеленський

Частину фінансування планується перенаправити на запобігання поширенню коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради з представниками Кабінету міністрів, правоохоронних органів, Генерального штабу, РНБО обговорили секвестр державного бюджету через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, в умовах антикризових заходів деяке фінансування потрібно буде перенаправити на запобігання поширенню інфекції коронавірусу.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін закінчив попередню роботу над змінами до державного бюджету через спалах коронавірусу. За його словами, секвестр бюджету не передбачає скорочення видатків на інфраструктуру та розвиток, культуру та освіту.

Крім того, Шмигаль на нараді з головами парламентських фракцій представив пропозиції щодо секвестру держбюджету через спалах коронавірусу в Україні.

Додамо, що 26 березня Верховна рада повинна була зібратися на позачергове засідання. Планувалося, що парламентарі розглянуть "антикоронавірусний" пакет законопроектів для підтримки економіки і соціального захисту населення. Однак засідання попередньо перенесли на понеділок.

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Новини України Володимир ЗеленськийДержбюджетКоронавірус
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