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Кабмін переглянув видатки на культуру та спорт, - Шмигаль

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 17:28
Кабмін переглянув видатки на культуру та спорт, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Скоротять фінансування Держкіно

Кабінет міністрів України пропонує частково скоротити видатки на культуру та спорт в рамках секвестру державного бюджету через коронавірус. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, уряд переглянув фінансування культури, зокрема, на 40% скоротив видатки на діяльність Державної агенції з питань кіно. Очільник Кабміну пообіцяв, що після стабілізації ситуації показники знову переглянуть.

"Вдалося знайти кошти на часткове фінансування діяльності Українського Інституту книги. А також - збереження історико-культурної й архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (469 млн гривень). Майже в повному обсязі збережено фінансову підтримку національних театрів (1,2 млрд гривень)", - розповів він.

Крім того, оскільки через пандемію коронавірусу більшість спортивних змагань було скасовано або перенесено, уряд запропонував скоротити видатки на спорт. Також будуть скасовані видатки на участь в Євробаченні та Олімпійських іграх.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомляв, що уряд закінчив попередню роботу над змінами до державного бюджету. Він зазначав, що зміни бюджету передбачають збереження видатків на інфраструктуру та розвиток, культуру та освіту.

Крім того, секвестр державного бюджету обговорювався сьогодні на селекторній нараді за участі президента Володимира Зеленського, представників уряду, правоохоронних органів, РНБО та областей. Обговорювали можливість перенаправлення фінансування на запобігання поширенню коронавірусу.

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