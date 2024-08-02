Зеленский о Покровском направлении: нуждается в наиболее усиленных ответах россиянам

На Покровском направлении необходимо обеспечить усиленные ответы украинских военных для российских оккупантов на их попытки наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что сегодня, 2 августа, ему о ситуации на фронте и, в частности, на Покровском направлении, докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Там неизменно наиболее жесткие бои, и это направление требует наших наиболее усиленных ответов оккупанту", - отметил Зеленский.
По его словам, каждое подразделение на Покровском направлении, которое сохраняет стойкость и защищает позиции, “много в чем” удерживают основу защиты на всем востоке.
Также Зеленский подчеркнул, что внимание к другим участкам фронта не уменьшается.
Напомним, согласно последним сводкам Генштаба ВСУ, россияне концентрируют основное внимание на Покровском направлении. Там они пытаются продвигаться и продолжать оккупацию.
В частности, по состоянию на 16:00 было известно, что с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток штурма на Покровском направлении.
Еще месяц назад президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить Покровское направление при помощи дронов.
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