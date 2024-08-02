Зеленський про Покровський напрямок: потребує найбільш посилених відповідей росіянам

На Покровському напрямку необхідно забезпечити посилені відповіді українських військових для російських окупантів на їхні спроби наступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Глава держави розповів, що сьогодні, 2 серпня, йому про ситуацію на фронті та, зокрема, на Покровському напрямку, доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок вимагає наших найбільш посилених відповідей окупанту", - зазначив Зеленський.
За його словами, кожен підрозділ на Покровському напрямку, який зберігає стійкість та захищає позиції, "багато в чому" утримує основу захисту на всьому сході.
Також Зеленський наголосив, що увага до інших ділянок фронту не зменшується.
Нагадаємо, згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, росіяни концентрують основну увагу на Покровському напрямку. Там вони намагаються просуватися та продовжувати окупацію.
Зокрема, станом на 16.00 було відомо, що з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб штурму на Покровському напрямку.
Ще місяць тому президент України Володимир Зеленський доручив посилити Покровський напрямок за допомогою дронів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.