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Зеленський про Покровський напрямок: потребує найбільш посилених відповідей росіянам

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На Покровському напрямку необхідно забезпечити посилені відповіді українських військових для російських окупантів на їхні спроби наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що сьогодні, 2 серпня, йому про ситуацію на фронті та, зокрема, на Покровському напрямку, доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок вимагає наших найбільш посилених відповідей окупанту", - зазначив Зеленський.

За його словами, кожен підрозділ на Покровському напрямку, який зберігає стійкість та захищає позиції, "багато в чому" утримує основу захисту на всьому сході.

Також Зеленський наголосив, що увага до інших ділянок фронту не зменшується.

Покровський напрямок

Нагадаємо, згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, росіяни концентрують основну увагу на Покровському напрямку. Там вони намагаються просуватися та продовжувати окупацію.

Зокрема, станом на 16.00 було відомо, що з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб штурму на Покровському напрямку.

Ще місяць тому президент України Володимир Зеленський доручив посилити Покровський напрямок за допомогою дронів.

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