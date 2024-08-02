Зеленський про Покровський напрямок: потребує найбільш посилених відповідей росіянам

Глава держави розповів, що сьогодні, 2 серпня, йому про ситуацію на фронті та, зокрема, на Покровському напрямку, доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок вимагає наших найбільш посилених відповідей окупанту", - зазначив Зеленський.

За його словами, кожен підрозділ на Покровському напрямку, який зберігає стійкість та захищає позиції, "багато в чому" утримує основу захисту на всьому сході.

Також Зеленський наголосив, що увага до інших ділянок фронту не зменшується.